«Был неэффективен и безответственен»: Вячеслав Володин послал «черную метку» главе Минтруда Антону Котякову Михаил Матвеев: «Сейчас, перед выборами, все стали борцами с незаконной миграцией» Ирина Мишина На фото: министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков (Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС) Материал комментируют: Михаил Матвеев Сергей Станкевич Интригой последних дней стала острая критика спикером Госдумы Вячеславом Володиным министра труда и соцзащиты Антона Котякова.
«Был неэффективен и безответственен»: Вячеслав Володин послал «черную метку» главе Минтруда Антону Котякову
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
"...мигрант считался высококвалифицированным в случае, если его зарплата начиналась от отметки 130 тысяч рублей в месяц..." А в России инженеры на заводах, врачи в больницах, научные сотрудники в НИИ часто и менее 100 тысяч рублей в месяц не получают. При том, что большая часть из них гораздо более квалифицирована, чем высококвалифицированные мигранты...
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4 н.
Алексей Тан
А мы ещё не знаем, сколько "мигранты" (какой %)... отстёгивали... "нанимателям".
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4 н.
Алексей Тан
"Володины" и СОЗДАЮТ УСЛОВИЯ, своими законами, для укоренения в РОССИИ .... сионизма, (еврейской паутины, институтов) ... для этого и нужен наплыв мигрантов, как ФОН, прикрывающий ИХ цели по замещению, Русского населения.
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4 н.
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