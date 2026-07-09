«Был неэффективен и безответственен»: Вячеслав Володин послал «черную метку» главе Минтруда Антону Котякову

НП

Наталья Павлова

"...мигрант считался высококвалифицированным в случае, если его зарплата начиналась от отметки 130 тысяч рублей в месяц..." А в России инженеры на заводах, врачи в больницах, научные сотрудники в НИИ часто и менее 100 тысяч рублей в месяц не получают. При том, что большая часть из них гораздо более квалифицирована, чем высококвалифицированные мигранты...