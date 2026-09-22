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Спорт Уик-Энд

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Эксперт назвал игрока «Зенита», без которого Глушенкову трудно брать на себя нити управления атакующей игрой

Эксперт назвал игрока «Зенита», без которого Глушенкову трудно брать на себя нити управления атакующей игрой

Ситуацию в «Зените» анализирует заслуженный мастер спорта Игорь Семшов. - Что скажете о "Зените"? - У петербуржцев очень хорошая скамейка и потенциально сильнейший основной состав в лиге.

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