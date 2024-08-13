Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 530 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Вопрос, для чего в России ВДВ? Чтобы по праздникам в фонтанах купаться? За все время СВО ни одного рейда, ни одной за..."Последний отчаян...
  • Раиса Мелькумова
    В первую очередь, кто все прошляпил, это преступление против мирных жителей! Нужно всех причастных к бездействию , же...Разбор уже началс...
  • Раиса Мелькумова
    Пока мы знаем об огромном воровстве в МО, а копнуть ЖКХ, строительство( дорог и жилья), пенсионный фонд, здравоохране...Кризис в Курской ...

В Кемерове с 15 августа изменятся маршруты сразу 33 автобусов: список и схема

В Кемерове с 15 августа изменятся маршруты сразу 33 автобусов: список и схема

Маршруты 33 автобусов в Кемерове изменятся с 15 августа в связи с перекрытием движения на сквозном проезде перекрестка Тухачевского – Сибиряков-Гвардейцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх