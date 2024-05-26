РФС утвердил расписание стыковых матчей за право выступать в РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте опубликовал расписание переходных матчей между клубами Российской Премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги за право выступать в высшем дивизионе чемпионата России сезона-2024/25.
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