В Севастополе прокомментировали угрозы Зеленского: «неизбежное зло»

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик иронично прокомментировал угрозы киевского главаря Владимира Зеленского, сравнив их с известной фразой «Остапа понесло» из классического произведения Ильфа и Петрова «12 стульев».
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