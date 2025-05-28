В Севастополе прокомментировали угрозы Зеленского: «неизбежное зло»

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик иронично прокомментировал угрозы киевского главаря Владимира Зеленского, сравнив их с известной фразой «Остапа понесло» из классического произведения Ильфа и Петрова «12 стульев».