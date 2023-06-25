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Пропавшего в начале недели мужчину разыскивают в Приморье

Пропавшего в начале недели мужчину разыскивают в Приморье

В Приморье объявлены поиски 41-летнего Сергея Лосева из Уссурийска. 19 июня 2023 года мужчина перестал выходить на связь с родственниками, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ПРОО "ПримПоиск".

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