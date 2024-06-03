КНДР пообещала прекратить отправку мусорных шаров в Южную Корею

Пхеньян заявил, что прекратить отправлять воздушные шары с мусором через границу с Южной Кореей. И предупредил, что эта практика возобновится, если антисеверокорейские листовки снова будут доставлены с юга.
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