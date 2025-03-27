МВД предупредило о новой схеме мошенничества с использованием криптовалюты

МВД России предупредило о новой мошеннеческой схеме вывода средств, основанной на криптовалюте. Как пишет ТАСС, злоумышленники звонят жертве от имени оператора сотовой связи и просят продиктовать код из СМС-сообщения.
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