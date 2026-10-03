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Царьград

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Марко Травальо: Запад искажает угрозу России из-за Калининграда

Марко Травальо: Запад искажает угрозу России из-за Калининграда

Итальянский журналист Марко Травальо обвиняет Запад в искажении предупреждений России о Калининграде как угрозы.

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