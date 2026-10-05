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Царьград

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How-To Geek объяснил решение проблем при запуске ПК с Windows

How-To Geek объяснил решение проблем при запуске ПК с Windows

Издание How-To Geek объясняет, что ошибки при загрузке Windows не всегда связаны с ОС. Эксперты рекомендуют проверять оперативную память, видеокарту и материнскую плату.

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