В Петербурге задержали рецидивиста, избившего 55-летнюю подругу

В Пушкинском районе Петербурга правоохранители задержали мужчина, который избил свою подругу. Преступник ранее был судим, возбуждено уголовное дело.
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