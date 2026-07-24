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Какой стороной класть фольгу в духовку: есть ли разница или результат будет одинаковым

Какой стороной класть фольгу в духовку: есть ли разница или результат будет одинаковым

Алюминиевая фольга изготавливается с блестящей (полированной) и матовой (шероховатой) сторонами. Блестящая сторона образуется в ходе прокатки материала с помощью полированных валиков, а матовая – это сторона, контактировавшая с валиками.

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