Студенты ПНИПУ сделали приложение для туристов. Оно только для поездок по России

Студенты Пермского Политеха разрабатывают приложение для туризма по РоссииВ России активно развивается внутренний туризм, но многие люди продолжают сталкиваться с трудностями в поиске актуальной информации о туристических местах и событиях.
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