Digitalocean.ru
Глубина ТеченияФауна
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Digitalocean.ru

15 подписчиков

Студенты ПНИПУ сделали приложение для туристов. Оно только для поездок по России

Студенты ПНИПУ сделали приложение для туристов. Оно только для поездок по России

Студенты Пермского Политеха разрабатывают приложение для туризма по РоссииВ России активно развивается внутренний туризм, но многие люди продолжают сталкиваться с трудностями в поиске актуальной информации о туристических местах и событиях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх