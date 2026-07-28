Миллионеры блокадного Ленинграда: как паразиты наживались на человеческом горе

О подвиге жителей блокадного Ленинграда хорошо известно всем и его никогда не забудут. Менее известна деятельность персон, которые наживались на смертях своих сограждан, делая в голодающем городе целые состояния.
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