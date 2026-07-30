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Петербург спасают новыми технологиями. Реализация путинского проекта «Экологическое благополучие»

Петербург спасают новыми технологиями. Реализация путинского проекта «Экологическое благополучие»

Ради сохранения и восстановления окружающей среды президент РФ Владимир Путин подписал проект «Экологическое благополучие», реализацию которого поддержал и губернатор Петербурга Александр Беглов, внедрив в работу два городских проекта «Экономика замкнутого цикла» и «Вода России».

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