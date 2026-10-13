Балаклава вошла в масштабный туристический проект стоимостью 52 млрд рублей

Более 250 млрд рублей предусмотрено на развитие туризма в России в с 2027 по 2029 годы.Более 250 млрд рублей предусмотрено на развитие туризма в России в с 2027 по 2029 годы.
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