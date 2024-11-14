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Сенатор Джабаров допустил ослабление санкций США в отношении России

Сенатор Джабаров допустил ослабление санкций США в отношении России

Соединенные Штаты Америки после победы Дональда Трампа на президентских выборах могут на некоторое время ослабить экономические санкции в отношении России, создав при этом иллюзию возможности нормализации отношений двух стран.

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