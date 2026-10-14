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«Организм готовится к борьбе»: врач — о влиянии сезонных факторов на здоровье

«Организм готовится к борьбе»: врач — о влиянии сезонных факторов на здоровье

Осенью многие люди ощущают снижение работоспособности на фоне холодов, пасмурной погоды и сокращения светового дня.

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