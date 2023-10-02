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Лавров проведет встречи с президентами и главами МИД Абхазии и Южной Осетии

Лавров проведет встречи с президентами и главами МИД Абхазии и Южной Осетии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 3 октября в Сочи двусторонние и совместную трехстороннюю встречи с президентами Абхазии и Южной Осетии Асланом Бжанией и Аланом Гаглоевым, а также с главами МИД этих республик - Иналом Ардзинбой и Ахсаром Джиоевым.

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