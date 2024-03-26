ХВАТИТ КОРМИТЬ ПРИЕЗЖИХ: МИГРАНТКАМ ОТКАЗЫВАЮТ В ПОЛУЧЕНИИ МАТКАПИТАЛА

Silver Kont

Черножопых тварей держать в кишлаках, у себя пусть плодятся.... Ишаков привозить строго по договору - приехал, отработал, получил деньги и домой, клепать новых ишаков... День задержки в России приравнивается к нелегальной миграции со всеми вытекающими...