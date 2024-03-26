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ХВАТИТ КОРМИТЬ ПРИЕЗЖИХ: МИГРАНТКАМ ОТКАЗЫВАЮТ В ПОЛУЧЕНИИ МАТКАПИТАЛА

ХВАТИТ КОРМИТЬ ПРИЕЗЖИХ: МИГРАНТКАМ ОТКАЗЫВАЮТ В ПОЛУЧЕНИИ МАТКАПИТАЛА

Жителей России возмущало, что их налоги уходят в карман мигрантов. Теперь "правила игры" ужесточили.

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Комментарии
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Виктор Неизвестно
Наши капиталисты должны платить нормальные зарплаты своим, а не завозить мигрантов.
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5 час.
Silver Kont
Черножопых тварей держать в кишлаках, у себя пусть плодятся.... Ишаков привозить строго по договору - приехал, отработал, получил деньги и домой, клепать новых ишаков... День задержки в России приравнивается к нелегальной миграции со всеми вытекающими...
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3 час.
СЗ
Светлана Зуева
🤣
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3 час.

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