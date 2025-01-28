За выходные полиция Петербурга выявила более 200 нетрезвых водителей

Почти 90 из них отказались от медицинского освидетельствования В выходные сотрудники Госавтоинспекции Петербурга провели на территории региона очередной масштабный рейд «Нетрезвый водитель», направленный на профилактику пьяного вождения, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.