За выходные полиция Петербурга выявила более 200 нетрезвых водителей

Почти 90 из них отказались от медицинского освидетельствования В выходные сотрудники Госавтоинспекции Петербурга провели на территории региона очередной масштабный рейд «Нетрезвый водитель», направленный на профилактику пьяного вождения, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
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