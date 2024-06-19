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Эколог Марьинский рассказал, что первые комары в Москве обычно появляются в начале июня

Эколог Марьинский рассказал, что первые комары в Москве обычно появляются в начале июня

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в беседе с «Москвой 24»рассказал, что первые комары в Москве обычно появляются в конце мая — начале июня.

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