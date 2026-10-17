В Подмосковье участились случаи обнаружения следов медведей вблизи населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
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