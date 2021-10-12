Российский посол Антонов призвал Вашингтон отказаться от деструктивного подхода в отношениях с Москвой

Американские сенаторы настойчиво пытаются обрушить отношения Москвы и Вашингтона, заявил посол России в США Анатолий Антонов, его комментарий приводит дипмиссия в Facebook.
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