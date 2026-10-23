Глава региона Сергей Аксенов дал разрешение предприятию «Крымтроллейбус» заключать договоры аренды с владельцами автобусов, задействованных в частном извозе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Симферопольской...
- AV В Симферопольской...
- Ущерб от новой ат...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым