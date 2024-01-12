На российском телевидении продолжают расширять «черные списки» деятелей эстрады. Стало известно, что бойкот объявили не только участникам обнаженной вечеринки, но и еще одному исполнителю, который не пользовался популярностью.
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