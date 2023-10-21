Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили платформу «3+3»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонного разговора обсудил с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым сотрудничество Баку, Еревана, Тбилиси, Анкары, Москвы и Тегерана в рамках платформы «3+3», сообщается на официальном сайте МИД РФ.
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