РФС ведет переговоры о товарищеском матче с Сенегалом

Сборная России еще до конца нынешнего года может провести встречу с командой Сенегала. РФС ведет переговоры о проведении товарищеского матча с национальной командой Сенегала, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии