Министр финансов ФРГ Линднер: Германия не сможет помогать Украине в одиночку

Как заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, Берлин не сможет помогать Украине в одиночку. Недопустимо, чтобы ФРГ делала больше в финансовом плане, чем другие страны Евросоюза, подчеркнул Линднер.
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