В южноуральской реке содержание цианидов многократно превысило норму

В Пластовком районе содержание цианида в одной из рек более чем на порядок превысило ПДК. Как передает корреспондент РИА «Новый День», вода в реке Батуровка в селе Верхняя Санарка представляет опасность из-за повышенного содержания цианидов.
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