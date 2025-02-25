Киев не сможет рассчитывать на возвращение граждан, покинувших страну после начала конфликта.Алексей Чернышов, возглавляющий Министерство национального единства в киевском правительстве, выразил обеспокоенность серьезным демографическим кризисом в стране, прогнозируя его дальнейшее усугубление.