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Foreing Policy: санкции США оказались бессильны против России

Foreing Policy: санкции США оказались бессильны против России

Военная мощь и дипломатическое влияние США снизились, считает Дэниел Дрезнер Санкционная политика США против России не оправдана, поскольку их положение на мировой арене ухудшилось, считает профессор бостонского Университета Тафтса Дэниел Дрезнер.

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