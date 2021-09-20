Foreing Policy: санкции США оказались бессильны против России

Военная мощь и дипломатическое влияние США снизились, считает Дэниел Дрезнер Санкционная политика США против России не оправдана, поскольку их положение на мировой арене ухудшилось, считает профессор бостонского Университета Тафтса Дэниел Дрезнер.
Военная мощь и дипломатическое влияние США снизились, считает Дэниел Дрезнер Санкционная политика США против России не оправдана, поскольку их положение на мировой арене ухудшилось, считает профессор бостонского Университета Тафтса Дэниел Дрезнер.
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