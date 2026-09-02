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Царьград

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Еда кишит бактериями. В Питере в котлетах и голубцах нашли сальмонеллу и листерию - подробности

Еда кишит бактериями. В Питере в котлетах и голубцах нашли сальмонеллу и листерию - подробности

Опасные бактерии нашли в голубцах и котлетах от "Ермолино". Специалисты нашли в товарах сальмонеллу и листерию.

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