Поздно очнулись: «пиар» вышел из-под контроля – Путин достучался до простых людей

Я ещё во времена юЩенка бывал в Энергодаре, гулял по аллеям , утопающим в розах, купался на пляжах Каховского моря, пил горилку с настоящими хохлами и слушал их возгласы на суржике - "Вам хорошо, у вас Путин, а нам куда деваться..."

Геннадий Бережнов

Путин потыкал носом нагадивших по Миру Запад и США! Много больше людей узнают правду и сделают выводы. А лично их власти уже ничто не изменит они больны хронически. Есть ростки нового в США это Карлсон и Маск, но не Трамп! Есть и в других странах, как Сара в Германии, Венгрии, Словакии, Сербии! Однако этот процесс долгий.