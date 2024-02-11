Невероятно! Они лепили из Путина «диктатора» и «автократа», а в итоге Путин превратился в мирового «бунтаря» и символ протеста против псевдо-ценностей.
Поздно очнулись: «пиар» вышел из-под контроля – Путин достучался до простых людей
Комментарии
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Николай Арзамасцев
Я ещё во времена юЩенка бывал в Энергодаре, гулял по аллеям , утопающим в розах, купался на пляжах Каховского моря, пил горилку с настоящими хохлами и слушал их возгласы на суржике - "Вам хорошо, у вас Путин, а нам куда деваться..."
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13 час.
Геннадий Бережнов
Путин потыкал носом нагадивших по Миру Запад и США! Много больше людей узнают правду и сделают выводы. А лично их власти уже ничто не изменит они больны хронически. Есть ростки нового в США это Карлсон и Маск, но не Трамп! Есть и в других странах, как Сара в Германии, Венгрии, Словакии, Сербии! Однако этот процесс долгий.
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1 час.
М
Мария
Что там Путин. Даже поздний Брежнев на фоне Байдена выглядит молодым Богом!
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1 час.
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