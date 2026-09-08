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Газета.ру

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Сотрудники Эйфелевой башни устроили забастовку после отстранения женщин от работы

Сотрудники Эйфелевой башни устроили забастовку после отстранения женщин от работы

Эйфелева башня приостановила работу из-за забастовки сотрудников. Об этом сообщает 20minutes.Протест возник из-за временного отстранения сотрудниц Эйфелевой башни во время визита индуистской делегации BAPS (Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha).

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