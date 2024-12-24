На новогодних каникулах запускают дополнительные поезда Новосибирск – Томск

Запуск нового новогоднего расписания связан с повышенным спросом среди пассажиров.В период новогодних каникул скорый поезд, следующий по маршруту Томск – Новосибирск, планирует совершить несколько дополнительных рейсов.
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