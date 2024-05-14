Такое впечатление, что мигранты едут к нам, чтобы оторваться во всех своих пороках

"Ну а здесь можно - чего там. Удивительно лояльно российское правосудие к подобным мигрантским "шалостям" Давно напрашивается вывод, что дело не в лояльности, а в предательстве чиновников, которые заинтересованы в создании хаоса в России.

Александр Доливо

На этих животных из средней Азии давно пора устроить сафари и пригласить для этого французских легионеров. За каждую тысячу голов бонус, "лада-приора" - как вариант! Однако, после СВО нам точно следует ожидать на территории России гражданскую бойню с особями из Центральной Азии, а виной тому будет бездействие наших государственных чиновников!