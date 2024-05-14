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Такое впечатление, что мигранты едут к нам, чтобы оторваться во всех своих пороках

Такое впечатление, что мигранты едут к нам, чтобы оторваться во всех своих пороках

Вам не кажется, что мигранты в нашей стране сильно наглеют? Вернее, они УЖЕ стали беспредельно наглыми.

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Комментарии
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Валентина смольникова
Пусть не найдут.
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18 час.
Ирина Черных
&quot;Ну а здесь можно - чего там. Удивительно лояльно российское правосудие к подобным мигрантским &quot;шалостям&quot;                                Давно напрашивается вывод, что дело не в лояльности, а в предательстве чиновников, которые заинтересованы в создании хаоса в России.
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14 час.
Александр Доливо
На этих животных из средней Азии давно пора устроить сафари и пригласить для этого французских легионеров. За каждую тысячу голов бонус, &quot;лада-приора&quot; - как вариант! Однако, после СВО нам точно следует ожидать на территории России гражданскую бойню с особями из Центральной Азии, а виной тому будет бездействие наших государственных чиновников!
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6 час.

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