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Царьград

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Прощай, Россия? У теннисистки Аванесян новое спортивное гражданство

Прощай, Россия? У теннисистки Аванесян новое спортивное гражданство

Элина Аванесян представлена в обновлённом рейтинге WTA под флагом АрменииВ прошлом месяце появилась информация, что  теннисистка Элина Аванесян планирует сменить спортивное гражданство.

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