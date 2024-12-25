Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Момент крушения пассажирского самолета в Актау попал на видео

Момент крушения пассажирского самолета в Актау попал на видео

В Сети опубликовали момент крушения самолета в казахстанском Актау, летевшего из Баку в Грозный. Самолет загорелся сразу при касании с землей, на кадрах очевидцев видно, что целой осталась только хвостовая часть.

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