Момент крушения пассажирского самолета в Актау попал на видео

В Сети опубликовали момент крушения самолета в казахстанском Актау, летевшего из Баку в Грозный. Самолет загорелся сразу при касании с землей, на кадрах очевидцев видно, что целой осталась только хвостовая часть.
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