Прокуратура Боснии и Герцеговины постановила задержать президента Додика

Президент Республики Сербской (административное образование в составе БиГ) Милорад Додик, глава кабмина Радован Вишкович и председатель Народной скупщины (парламента) Ненад Стевандич обвиняются в посягательстве на конституционный строй.
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