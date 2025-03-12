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Прокуратура Боснии и Герцеговины постановила задержать президента Додика

Прокуратура Боснии и Герцеговины постановила задержать президента Додика

Президент Республики Сербской (административное образование в составе БиГ) Милорад Додик, глава кабмина Радован Вишкович и председатель Народной скупщины (парламента) Ненад Стевандич обвиняются в посягательстве на конституционный строй.

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