Как прошла Международная неделя бизнеса в Уфе

УФА, 27 ноября, ФедералПресс. С 22 по 25 ноября в столице Башкортостана прошли открытые дни форума «Международная неделя бизнеса – 2023», ежегодного экономического события, которое объединяет представителей власти, бизнес-сообщества и экспертов из разных сфер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии