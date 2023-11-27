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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Как прошла Международная неделя бизнеса в Уфе

Как прошла Международная неделя бизнеса в Уфе

УФА, 27 ноября, ФедералПресс. С 22 по 25 ноября в столице Башкортостана прошли открытые дни форума «Международная неделя бизнеса – 2023», ежегодного экономического события, которое объединяет представителей власти, бизнес-сообщества и экспертов из разных сфер.

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