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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Максим Тимофеенко и Александра Разаренова стали победителями Выборгского полумарафона

26 мая в Выборге (Ленинградская область) прошел полумарафон. Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанции 10 км.

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