"Как к этому относится папа?": Русские блогеры вскрыли ещё один секрет замглавы ДУМ Мухетдинова

А чё толку-то? Вы же и другой «Дум» такой же и выберите...

Людмила Лиханова

Александр Рожков А кто в этом виноват, вы так и не знаете... Несчастные вы наши... Ну и не знаете. Ну и ..й с вами... А КТО? СКАЗАЛ А, ТЕПЕРЬ СКАЖИ Б. ИЛИ ЗАТКНИСЬ, ПРОВОКАТОР.