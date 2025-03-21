Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Boris Max
    Ну хоть толику правды напишите! Пиздуны хохятские!Ссылка тунеядцев ...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Александр Рожков А кто в этом виноват, вы так и не знаете... Несчастные вы наши... Ну и не знаете. Ну и ..й с вами......"Как к этому отно...
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"Как к этому относится папа?": Русские блогеры вскрыли ещё один секрет замглавы ДУМ Мухетдинова

"Как к этому относится папа?": Русские блогеры вскрыли ещё один секрет замглавы ДУМ Мухетдинова

Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Русские блогеры вскрыли ещё один секрет замглавы Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) Дамира Мухетдинова.

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Комментарии
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Александр Рожков
А чё толку-то? Вы же и другой «Дум» такой же и выберите...
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9 час.
Анатолий Зотов
ДУМ - Духовное Управление Мусульман РФ. Кто его выбирает?
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7 час.
Людмила Лиханова
Александр Рожков А кто в этом виноват, вы так и не знаете... Несчастные вы наши... Ну и не знаете. Ну и ..й с вами...  А КТО? СКАЗАЛ А, ТЕПЕРЬ СКАЖИ Б. ИЛИ ЗАТКНИСЬ, ПРОВОКАТОР.
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1 час.
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