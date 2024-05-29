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Русская весна

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В США разбился экспериментальный «супер-истребитель» F-35 (ВИДЕО)

В США разбился экспериментальный «супер-истребитель» F-35 (ВИДЕО)

Стало известно о крушении экспериментального «супер-истребителя» F-35 в штате Нью-Мексико (США). «Самолет представлял собой экспериментальную модель истребителя F-35B, переданный компанией Lockheed Martin», — сообщает телеканал CBS News.

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