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ФСБ обнародовала показания повесившего 120 человек палача вермахта

ФСБ обнародовала показания повесившего 120 человек палача вермахта

Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России обнародовал архивные документы, в которых говорится о нацистском карателе из Австрии Мартине Фойербахе, принимавшем участие в казнях людей.

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