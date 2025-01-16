ФСБ обнародовала показания повесившего 120 человек палача вермахта

Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России обнародовал архивные документы, в которых говорится о нацистском карателе из Австрии Мартине Фойербахе, принимавшем участие в казнях людей.
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