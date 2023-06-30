Юрист Соловьев: в новой мошеннической схеме участвуют водители эвакуаторов

Автомобилист, нарушивший правила парковки, рискует стать жертвой мошенников. В новой схеме аферистов задействованы нечистые на руку водители эвакуаторов, сообщает радио Sputnik со ссылкой на комментарий заслуженного юриста России Ивана Соловьева.