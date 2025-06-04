Мошенники подделали аккаунт мэра Смоленска Александра Новикова

«Почему не отвечаете?» Неизвестные стали писать чиновникам от имени главы Смоленска Мошенники подделали аккаунт главы Смоленска Александра Новикова и начали в телеграм-канале писать его подчинённым и коллегам.
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