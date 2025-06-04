Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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  • tolip
    Молодец ,все были бы такие как он..Дальнобойщик, сби...
  • Александр Ляшенко
    "Уроженец Душанбе занял пост заместителя главы Смоленска по строительству и архитектуре", и где ,ублюдок под кликухой...Уроженец Душанбе ...
  • Grigorij Smoljakov
    Ладно хоть живаСледственный коми...

Мошенники подделали аккаунт мэра Смоленска Александра Новикова

Мошенники подделали аккаунт мэра Смоленска Александра Новикова

«Почему не отвечаете?» Неизвестные стали писать чиновникам от имени главы Смоленска  Мошенники подделали аккаунт главы Смоленска Александра Новикова и начали в телеграм-канале писать его подчинённым и коллегам.

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