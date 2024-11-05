Пишется новая страница в истории мирового фигурного катания

Неожиданным героем стал казахстанский фигурист. Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров на этапе Гран-при во Франции успешно исполнил каскад, в который вошли тройной аксель и четверной тулуп, сообщает издание «Метарейтинг.
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