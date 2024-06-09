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«Мы не рассматриваем варианты использования зарубежной продукции»

«Мы не рассматриваем варианты использования зарубежной продукции»

Опыт модифицированной купюры в 1 тыс. рублей, которую ЦБ представил в прошлом году, но вынужден был отозвать из-за проблем с дизайном, учтен при выборе новых объектов для изображения, сообщил в интервью «Известиям» на полях ПМЭФ-2024 глава Гознака Аркадий Трачук.

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