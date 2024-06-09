«Мы не рассматриваем варианты использования зарубежной продукции»

Опыт модифицированной купюры в 1 тыс. рублей, которую ЦБ представил в прошлом году, но вынужден был отозвать из-за проблем с дизайном, учтен при выборе новых объектов для изображения, сообщил в интервью «Известиям» на полях ПМЭФ-2024 глава Гознака Аркадий Трачук.