Медвежий угол
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Медвежий угол

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Попов бы уже ждал казни в Китае, а в России что. Что было бы, если бы генерал родился не в России?

Попов бы уже ждал казни в Китае, а в России что. Что было бы, если бы генерал родился не в России?

Avia.pro - СМИ В Китае, как известно, коррупционеров не жалуют — за взятку там можно не просто потерять голову, а буквально лишиться её на гильотине правосудия.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Да,мы не в курсе за что одевают наручники,этим военным деятелям,но мы знаем из речи министра обороны,что у него достаточно документальных доказательств коррупции генералов, мы не можем ему не верить, поэтому есть уверенность,что генералы получат срока.
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12 час.
Lana_Borei Иванова
Спутал свое и народное, государственное. Расстрелять и конфисковать всё. Как генерал он стал не нужен. О, дорогие китайцы, помогите
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11 час.
ВМ
Владимир Моргунов
В КИТАЕ ВОРЮГУ ПОВЯЗАЛИ НА ПЕРВОМ ПОВОРОТЕ А НЕ &quot;СЛЕДИЛИ&quot; ПЯТЬ ЛЕТ ЗА МНОГО МИЛЛИАРДНОМ РАЗОРЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ НАШЕЙ СТРАНЫ ??? НЫНЕ ИМЕЕМ ТО, ЧТО ИМЕЕМ НА РЕЗУЛЬТАТАХ &quot;СЛЕЖУКИ&quot; ???!!!
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4 час.

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