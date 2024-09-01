Попов бы уже ждал казни в Китае, а в России что. Что было бы, если бы генерал родился не в России?

Nikolay Zakharov Да,мы не в курсе за что одевают наручники,этим военным деятелям,но мы знаем из речи министра обороны,что у него достаточно документальных доказательств коррупции генералов, мы не можем ему не верить, поэтому есть уверенность,что генералы получат срока.

Lana_Borei Иванова Спутал свое и народное, государственное. Расстрелять и конфисковать всё. Как генерал он стал не нужен. О, дорогие китайцы, помогите